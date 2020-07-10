Фотофакт. В Витебске столкнулись шесть автомобилей

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Массовое ДТП произошло 10 июля на перекрестке улицы Петруся Бровки и Московского проспекта.

По информации областной ГАИ, водитель микроавтобуса Мercedes-Вenz Sprinter двигался, с его слов, на зеленый сигнал светофора. В какой-то момент из-за внезапно возникшей неисправности он потерял управление. После этого машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со стоящим потоком автомобилей.

В результате аварии механические повреждения получили пять автомобилей: Volvo V70, Audi A6, Opel Corsa, Ford Focus и сам микроавтобус. В результате ДТП никто из людей не пострадал.

 

 
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Тэги: массовое ДТП ДТП Город: Витебск

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