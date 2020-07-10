Обновленные «Смолевичи» уверенно победили «Ислочь» и близки к выходу из зоны вылета

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Вторая с конца команда чемпионата Беларуси по футболу неожиданно обыграла новым составом крепкого середняка «Ислочь».

«Смолевичи» оказались сильнее в домашнем матче 17-го тура чемпионата со счетом 3:1. Хозяева вели 3:0: на 22-й и 36-й минутах отличился Ложкин, на 79-й — Джигеро. В добавленное время один гол отквитал Макась.

За игрой на трибунах наблюдали около тысячи зрителей.

Перед этой игрой «Смолевичи» покинул главный тренер и около половины основного состава.
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Тэги: ФК Смолевичи ФК Ислочь белорусский футбол Персона: Владислав Ложкин Город: Смолевичи

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