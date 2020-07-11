Украина готовит документы к визиту Зеленского в Беларусь
«Вопросы углубления украинско-белорусского сотрудничества, в частности культурных связей», обсуждены в ходе телефонного разговора руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергеенко.
Как сообщила вечером 10 июля пресс-служба ОПУ, Ермак проинформировал собеседника «об инициативе украинской стороны о подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью этого года».
Стороны договорились «о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений».
Ермак и Сергеенко встречались месяц назад во время визита главы ОПУ в Минск в рамках переговорного процессаа по урегулированию ситуации на Донбассе.
Тогда они также затронули тему будущего официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь (в это время в Гродно должен пройти очередной форум регионов двух стран).
Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в этом мероприятии, и «отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами».
Сергеенко назвал значительным успехом возобновление весной этого года транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ и выразил уверенность, что продолжение такого сотрудничества будет способствовать укреплению энергетической безопасности Беларуси.