Украина готовит документы к визиту Зеленского в Беларусь

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«Вопросы углубления украинско-белорусского сотрудничества, в частности культурных связей», обсуждены в ходе телефонного разговора руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергеенко.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Как сообщила вечером 10 июля пресс-служба ОПУ, Ермак проинформировал собеседника «об инициативе украинской стороны о подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью этого года».

Стороны договорились «о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений».

Ермак и Сергеенко встречались месяц назад во время визита главы ОПУ в Минск в рамках переговорного процессаа по урегулированию ситуации на Донбассе.

Тогда они также затронули тему будущего официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь (в это время в Гродно должен пройти очередной форум регионов двух стран).

Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в этом мероприятии, и «отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами».

Сергеенко назвал значительным успехом возобновление весной этого года транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ и выразил уверенность, что продолжение такого сотрудничества будет способствовать укреплению энергетической безопасности Беларуси.
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Тэги: Беларусь-Украина Персона: Андрей Ермак Игорь Сергеенко

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