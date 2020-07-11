Ливни, грозы, град: на субботу объявлено штормовое предупреждение

Беларусь окутали атмосферные фронты, которые принесли на территорию нашей страны ненастье.

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Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. На юго-востоке прогремят грозы, местами выпадет град пройдут ливни.

Ветер южный с переходом на западный и северо-западный, умеренный до порывистого, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура в регионах:

Брест +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%);

Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Гомель +30..+32°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с);

Гродно +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%);

Могилев +28..+30°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе местами ливень, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с);

Минск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.

При порывистом ветре они советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).