Почти 52 тысячи готовы подтвердить свою подпись за Цепкало
В пресс-службе избирательного штаба Валерия Цепкало сообщили новые данные по числу белорусов,
По данным на 11:50 таких людей уже почти 52 тысячи.
Больше всего желающих в столице — 20 50.1. Далее следуют Минская и Гродненская области — 9 093 и 6 932 соответственно.
В других областях следующие показатели: Брестская — 4 671, Гомельская — 3 662, Могилевская — 3 569, Витебская — 3 152.
Напомним, штаб утверждает, что всего было собрано 212 тысяч подписей (в избиркомы было сдано 160 тысяч).
В то же время ЦИК объявил, что после отбраковки в активе Цепкало осталось 75 249 подписей, что недостаточно для регистрации кандидатом в президенты.
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