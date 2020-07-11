За кого проголосуют поляки: настал день тишины перед выборами президента
В Польше завершилась предвыборная кампания перед вторым туром президентских выборов (голосование пройдет 12 июля).
Действующий президент Анджей Дуда в интервью Третьей программе
«Он становится неким корифеем; это такие люди, которые как бы получают дополнительное уважение, с ними больше считаются, это довольно интересное явление», — отметил президент Дуда.
Кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковски заявил, пребывая в Нижнесилезском воеводстве, что на воскресных выборах поляки будут решать, какой они хотят видеть свою страну, и что нужно делать ставку, как он выразился, на новую солидарность.
«Мы должны сделать ставку на новую политику, на президента, который будет совершенно независим, на президента, который будет стоять рядом с людьми и который хорошо знает, что власть — для людей, а не наоборот».
По последним данным социологов, шансы кандидатов приблизительно равны.
Так, опрос Института рыночных и общественных исследований (IBRiS), проведенный по заказу еженедельника Polityka, показал, что явка во втором туре может быть даже выше, чем в первом — 65,4% (против 64,51%). Так 58,5% респондентов заявили, что «определенно» пойдут голосовать, еще 6,9% заявили, что «вероятно» проголосуют.
Опрос показал, что за действующего президента готовы проголосовать 48,7%, за его оппонента — 47,8%. 3,5% еще не определились. С разницей в 0,9% и с учетом статистической ошибки, конечный результат выборов практически невозможно предсказать, делают выводы социлоги.
Голосование во втором туре президентских выборов также, как и в первом, пройдет в смешанном режиме — лично и по почте.