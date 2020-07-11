За кого проголосуют поляки: настал день тишины перед выборами президента

В Польше завершилась предвыборная кампания перед вторым туром президентских выборов (голосование пройдет 12 июля).

Президент Анджей Дуда (слева) и кандидат в президенты Рафал Тшасковский на встречах с избирателями. Фото: PAP/Łukasz Gągulski; East News/Marcin Bruniecki

Действующий президент Анджей Дуда в интервью Третьей программе Польского Радио заявил, что выбор на следующий срок означает существенное изменение позиции президента на международной арене.

«Он становится неким корифеем; это такие люди, которые как бы получают дополнительное уважение, с ними больше считаются, это довольно интересное явление», — отметил президент Дуда.

Кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковски заявил, пребывая в Нижнесилезском воеводстве, что на воскресных выборах поляки будут решать, какой они хотят видеть свою страну, и что нужно делать ставку, как он выразился, на новую солидарность.

«Мы должны сделать ставку на новую политику, на президента, который будет совершенно независим, на президента, который будет стоять рядом с людьми и который хорошо знает, что власть — для людей, а не наоборот».

По последним данным социологов, шансы кандидатов приблизительно равны.

Так, опрос Института рыночных и общественных исследований (IBRiS), проведенный по заказу еженедельника Polityka, показал, что явка во втором туре может быть даже выше, чем в первом — 65,4% (против 64,51%). Так 58,5% респондентов заявили, что «определенно» пойдут голосовать, еще 6,9% заявили, что «вероятно» проголосуют.

Опрос показал, что за действующего президента готовы проголосовать 48,7%, за его оппонента — 47,8%. 3,5% еще не определились. С разницей в 0,9% и с учетом статистической ошибки, конечный результат выборов практически невозможно предсказать, делают выводы социлоги.

Голосование во втором туре президентских выборов также, как и в первом, пройдет в смешанном режиме — лично и по почте.