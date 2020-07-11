Тайный покупатель из Беларуси приобрел эксклюзивный «Мерседес»

Лимитированный «Мерседес G-Class Stronger Than Time Edition» появился в Минске.

Эксклюзивную модель купил кто-то из Беларуси, отмечает autoparus.by .

В прошлом году немецкий автогигант анонсировал выпуск лимитированной серии G-Class Stronger Than Time Edition.

Объем партии выпущенных внедорожников составляет всего 40 единиц. Количество машин не случайно — релиз приурочен к 40-летнему юбилею знаменитого «Гелендвагена».

В данной линейке представлены семь расцветок кузова и четыре варианта салонной отделки.

Узнать редкую модель можно по линии исполнения AMG Line с пакетом Night, 20-дюймовым дискам с черной лакировкой, светодиодной оптике и надписи Stronger Than Time на передних крыльях.

Еще одной особенностью является проекция логотипа на землю, которая эффектно подсвечивает кузов в сумерках.

В стандартную комплектацию внедорожника также включены ионизатор воздуха, система отопления с дистанционным управлением, система защиты от краж и взломов и боковые подушки безопасности в задней части салона.

Силовое оснащение представлено мощным 4-литровым V8 в 422 л.с.

Имя покупателя пока неизвестно.