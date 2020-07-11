«Штаб находит понимание в ЦИК». Команда Цепкало надеется на регистрацию

В штабе Цепкало перепроверяют резервные подписи и надеются на его регистрацию кандидатом в президенты

В штабе Валерия Цепкало перепроверяют резервные подписи и надеются на его регистрацию кандидатом в президенты.

Руководитель пресс-службы штаба Алексей Урбан рассказал БелаПАН, что члены штаба проверяют подписи, которые были признаны недействительными.

«Я смею полагать, что часть подписей нам удастся отстоять. Я бы просил не забывать, что у нас было в резерве 50 тысяч несданных подписей. Мы тоже этим резервом можем пользоваться», — отметил Урбан.

По его словам, работа активистов штаба идет почти круглосуточно. «Ребята пересматривают, перепроверяют каждую подпись, чтобы к понедельнику (13 июля. — БелаПАН.) все подписи были проверены, перепроверены и досданы… Руководителю штаба удается находить понимание в Центризбиркоме. Мы настроены на то, чтобы, несмотря ни на что, этот процесс был в рамках закона и справедливости», — заявил Урбан.

У штаба остается надежда, что эти «резервные» подписи могут рассмотреть в ЦИК. «Задача не идти на конфронтацию с Центризбиркомом, а понимать, что у каждого человека бывает право на ошибку. Мы очень рассчитываем на то, что в территориальных комиссиях недосмотрели, перестарались и все-таки в понедельник-вторник будет принято взвешенное решение, справедливое. У нас есть надежда, что мы пройдем в следующий тур. День и ночь мы над этим работаем», — пояснил Урбан.

Сергей Лавренкин из команды Цепкало написал на своей страничке в Facebook, что 80 тысяч подписей не приняли из-за того, что дата была поставлена «не той рукой».

Урбан прокомментировал, что действительно одной из названных причин отклонения подписей стало то, что дату ставил представитель инициативной группы, а не человек, который оставлял подпись.

«Я очень надеюсь, когда эмоции улягутся, нам удастся найти разумный консенсус в Центризбиркоме. Эмоции эмоциями, а дело и разумный диалог прежде всего. Мы очень стараемся избежать чересчур резких заявлений. Люди есть люди. Если даже этих людей все время ругать или искать несостыковки в их работе и ошибки… Может, где-то поторопились, где-то поспешили, где-то перестарались и сделали не то, что надо. В любом случае, давать им возможность спокойно выслушать нашу точку зрения и понять ее», — отметил Урбан.

Также он напомнил, что штаб Цепкало запустил программу «Защити свой голос», когда люди имеют возможность подтвердить свои подписи через электронную форму.

По информации Центризбиркома, документы на регистрацию кандидатами в президенты подали семь граждан, включая экс-главу Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало. Однако его могут не зарегистрировать, поскольку территориальные избирательные комиссии признали действительными только 75 тысяч подписей граждан за его выдвижение при необходимых 100 тысячах.

Команда Цепкало намерена обжаловать отбраковку около 80 тысяч подписей, чтобы продолжить дальнейшее участие в избирательной кампании.

Регистрация кандидатов в президенты проходит с 5 по 14 июля. Выборы президента назначены 9 августа.

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