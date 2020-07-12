Лукашенко назвал свою малую родину «благодатной землей»

Выступая на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») Александр Лукашенко вспомнил, как открывал первый фестиваль.

Фото пресс-службы президента

По его словам, которые приводит пресс-служба президента, подъезжая к концертной площадке, он задумался над вопросом: что самое важное, тяжелое и неприятное в жизни?

«Это не болезнь, это не что-то другое, — заметил Лукашенко. — Самое главное то, что время неумолимо движется вперед».

Он отметил, что «совсем недавно мы с вами проводили здесь первый праздник, а сегодня — уже больше десятка на этой благодатной, доброй земле, на берегу этой прекрасной реки, которая объединяет судьбы трех славянских народов: наших россиян, наших украинцев и белорусов».