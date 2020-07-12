Лукашенко рассказал, кому принадлежит его сердце

По словам Александра Лукашенко, белорусский народ за всю свою историю, несмотря на беды и несчастья, никогда не становился на колени.

Фото пресс-службы президента

«Недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Не только мое, но и сердца всех собравшихся здесь. Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам», — приводит пресс-служба президента его слова на празднике Купалье.

Белорусский народ Лукашенко в этот раз назвал «мудрым и сильным», который «знает цену словам и делам» и «выстрадал право жить в своем государстве».

Лукашенко заявил, что именно сам народ «выбирает и определяет свое будущее».