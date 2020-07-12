Фотофакт. Лукашенко с сыновьями Виктором и Николаем посетил гала-концерт
На гала-концерте праздника «Александрия собирает друзей» Александра Лукашенко не окружали, как это было несколько раз, молодые девушки.
На опубликованных пресс-службой президента фото видно, что рядом с главой государства находятся его старший и младший сыновья Виктор (по левую руку) и Николай (по правую).
Читайте также:
- Лукашенко рассказал, кому принадлежит его сердце
- Лукашенко назвал свою малую родину «благодатной землей»
- ОНТ сняло с эфира программу, автор которой публично жестко прошелся по власти
Только самые важные новости в наших каналах в