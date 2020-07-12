Видеофакт. Послу Словакии Йозефу Мигашу подарили щенка пограничной овчарки

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Завершающему свою дипломатическую миссию в Беларуси послу Словакии Йозефу Мигашу подарили щенка немецкой овчарки.

Такой подарок Мигаш получил от белорусских пограничников во время посещение кинологического центра в Сморгони. Собаку зовут Зора, что по-словацки означает заря, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

6 июля Йозеф Мигаш получил из рук президента Беларуси орден Франциска Скорины. Этой награды словацкий дипломат удостоен «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией».

Йозеф Мигаш был единственным послом стран Евросоюза, кто посетил военный парад в Минске 9 мая.

Мигаш не согласовал свое решение с Министерством иностранным дел Словакии. Кроме того, оно противоречило коллективному решению дипломатических органов стран ЕС, отказавшихся от посещения данного мероприятия в связи с тем, что оно проводилось в самый разгар пандемии коронавируса.

В результате 12 мая Йозеф Мигаш вынужден был подать в отставку.

Александр Лукашенко назвал посещение Мигашем парада «достойным поступком», а его отставку — «международным скандалом».
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Тэги: Беларусь-Словакия щенок овчарка Персона: Александр Лукашенко Йозеф Мигаш

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