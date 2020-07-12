ЮНЕСКО сожалеет о решении Турции по собору Святой Софии в Стамбуле

ЮНЕСКО выражает глубокое сожаление в связи с решением турецких властей изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.

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Государственный совет Турции отменил постановление правительства страны 1935 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Это решение дает возможность использовать собор в качестве мечети. Первая большая молитва может состояться уже 15 июля.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле выразила глубокую обеспокоенность послу Турции при ЮНЕСКО.

Собор Святой Софии — часть объекта «Исторические районы Стамбула», входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Собор Святой Софии является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством взаимодействия между Европой и Азией на протяжении веков. Статус музея собора отражает универсальный характер его наследия и делает его мощным символом диалога», — отметила Одрэ Азуле.

Она напомнила, что «государства обязаны обеспечить, чтобы никакие изменения не влияли на выдающуюся универсальную ценность» объектов из этого списка. «ЮНЕСКО должна быть заблаговременно уведомлена о любых подобных изменениях, которые, в случае необходимости, рассматриваются Комитетом Всемирного наследия», — подчеркнула гендиректор ЮНЕСКО.

По ее словам, «вызывает сожаление тот факт, что решение Турции было принято без какой-либо формы диалога или предварительного уведомления».