Нетрезвый водитель удрал с места смертельного ДТП

По факту смертельного ДТП в Витебске открыто уголовное производство.

Авария произошла накануне вечером на улице Журжевской. «31-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Honda, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на придорожное дерево», — отметили в СК.

На месте происшествия скончался 32-летний пассажир.

По данным следователей, водитель с места происшествия скрылся. Его задержали через некоторое время дома.

СК просит свидетелей ДТП сообщить по телефону +375 (33) 3998044.