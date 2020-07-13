VOKA выпускает продолжение шоу «Автопанорама» с тест-драйвами для путешественников
Видеосервис VOKA запускает
В первой серии ведущий Дмитрий Волотко на минивэне Citroen Spacetourer с дизельным мотором и автоматической коробкой передач отправляется по маршруту Жировичи — Ружаны — Коссово — Сынковичи.
В дороге он делится не только впечатлениями от древних храмов и замков, но и лайфхаками для автомобилистов-путешественников, а еще личными историями про «олимпийку» М1.
Всего в этом сезоне запланировано четыре программы. Во втором выпуске ведущая Мария Вашкевич вместе со своей большой семьей посетит Новогрудок на внедорожнике Haval H9 с дизельным мотором и автоматической коробкой передач.
Еще один эпизод будет посвящен тест-драйву Volkswagen Terramont с мощным бензиновым мотором V6 и автоматической коробкой передач: семиместный кроссовер проедет от усадьбы Огинского в Залесье к замкам в Гольшанах и Крево.
Финальный выпуск проекта станет проверкой для большого буса Ford Transit с дизельным мотором и механической коробкой передач на дорогах к знаменитым белорусским озерам.
Новые эпизоды шоу «Автопанорама: Белорусское золото» будут выходить по пятницам в 17:00.