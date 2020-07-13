Футболиста Алексея Козлова приговорили к двум годам лишения свободы

Суд Московского района Минска вынес приговоры по делу о договорных матчах в белорусском футболе. Самым жестким оказалось решение в отношении бывшего защитника олимпийской сборной Беларуси Алексея Козлова, который приговорен к двум годам лишения свободы.

Дело в том, что Козлов во время выступления за «Оршу» не только брал деньги за обеспечение нужного результата, но и организовал мошенническую схему. Он обещал организаторам обеспечить исход за счет привлечения других футболистов, но все деньги забирал себе. Команда же проигрывала без всяких договоренностей, так как соперники были более высокого класса, передает TUT.by .

Организаторы договорняков, Виталий Ланько и Виктор Боровицкий, приговорены к трем и четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа.

Футболисты получили наказания от штрафов до ограничения свободы.

Напомним, в качестве обвиняемых по уголовному делу было привлечено 20 лиц, которым инкриминировалось совершение с февраля 2017 года по январь 2019 года противоправных действий в части организации договорных матчей.

Были установлены 15 подкупов участников профессиональных соревнований, одно покушение на такой подкуп, 12 фактов хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор.

Обвиняемым инкриминировано то, что они передали, а спортсмены футбольных и одной волейбольной команды приняли незаконные вознаграждения, будучи участниками матчей чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд Высшей и Первой лиг, матча Кубка Республики Беларусь по футболу, а также участниками матча чемпионата Республики Беларусь по волейболу, за обеспечение заранее оговоренных результатов.

Среди обвиняемых были и известные в белорусском футболе личности. В числе организаторов «договорняков» — бывший форвард сборной Беларуси Виталий Ланько. Экс-полузащитник национальной команды Алексей Сучков — в списке игроков, принявших деньги за обеспечение необходимого результата.

Защитник БАТЭ Захар Волков, выступавший ранее за «Нафтан», амнистирован в связи с раскаянием.