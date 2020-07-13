Глава Представительства ЕС: мы ожидаем, что все арестованные по политически мотивам будут освобождены

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Глава Представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель надеется, что санкции в отношении Беларуси из-за наличия политзаключенных вводить не придется.

 

 

«Санкции — это вопрос всех стран Евросоюза, мы будем обсуждать в зависимости от ситуации. Мы надеемся, что нам не будет необходимости это делать», — сказал Шубель 13 июля в комментарии для БелаПАН.

Глава представительства отметил, что сторонам удалось сделать многое за последние пять лет.

«Мы были рады, что у вас пять лет не было политических заключенных. Это был важный шаг, мы многое сделали вместе, создали структуры, которых ранее не было. Мы вели переговоры по поводу заключения договора о партнерстве и сотрудничестве, который в принципе готов. У нас диалог во многих сферах. ЕБРР и Европейский инвестиционный банк успешно работают в вашей стране», — отметил дипломат.

«Мы готовы идти дальше, но есть одно большое но. Это ситуация по поводу прав человека и демократии в вашей стране, особенно в контексте президентских выборов. Мы ясно объяснили, что мы ожидаем от руководства страны», — сказал глава представительства Евросоюза.

Он напомнил о совместном заявлении послов ЕС, США и Великобритании от 2 июня.

«К сожалению, не было реакции, как мы ожидали. Нам было необходимо реагировать снова, и 19 июня было заявление господина Борреля (верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. — БелаПАН) после задержания Виктора Бабарико. Также была большая дискуссия в Европарламенте на прошлой неделе. Мы ожидаем, что те, кто сейчас по политическим мотивам арестованы и находятся в тюрьме, будут немедленно освобождены, чтобы выборы прошли без проблем, объективно, чтобы кандидатами в президенты стали те, кто собрал более 100 тысяч подписей», — сказал Шубель.

Он также отметил, что ОБСЕ ждет приглашения для наблюдения за выборами. «Надеемся, что будет немедленное приглашение, потому что времени мало. Если страна хочет, чтобы выборы были объективными и было хорошее наблюдение, то времени [для приглашения] очень мало», — считает глава представительства ЕС.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС президентские выборы-2020 политзаключенные Персона: Дирк Шубель

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