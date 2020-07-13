Парк высоких технологий выпустил справочник «ИТ-абитуриент 2020»

В помощь абитуриентам, желающим поступить в белорусские высшие учебные заведения и связать свое будущее с информационными технологиями, в Парке высоких технологий выпущен ежегодный электронный справочник «ИТ-абитуриент 2020» .

В нем представлена актуальная и подробная информация об ИТ-факультетах минских и региональных университетов: описание ИТ-специальностей, планы приема на 2020 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, наличие военной кафедры, условия предоставления общежития, места распределения выпускников.

Справочник также содержит описания 12 наиболее распространенных сегодня ИТ-профессий и позволяет узнать непосредственно от ведущих сотрудников компаний-резидентов ПВТ, каких ИТ-специалистов на рынке труда не хватает сейчас и какие будут востребованы через четыре года.

Из справочника также можно узнать, как попасть на работу в ПВТ после окончания университета и как, будучи студентом, начать сотрудничать с ИТ-компаниями.