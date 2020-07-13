ЕЭК обвинила белорусскую компанию в картельном соглашении на рынке медтехники

Евразийская экономическая комиссия обвинила белорусскую компанию в картельном соглашении на рынке медтехники, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Решением коллегии ЕЭК участникам антиконкурентного соглашения из стран ЕАЭС — Беларуси, России и Казахстана — предписано расторгнуть договоренности, которые привели к разделу трансграничного рынка ЕАЭС по территориальному принципу, а также выплатить установленные штрафы.

Как установил антимонопольный блок комиссии, компании — продавцы медицинского оборудования из стран ЕАЭС, имея контракты с поставщиком речевых процессоров Cochlear из Западной Европы, договорились между собой, что будут реализовывать эти медицинские приборы каждый на "своей" территории. Белорусская компания осуществляла реализацию исключительно на территории Беларуси, казахстанские компании — в Казахстане, российская — в РФ. Названия фирм не приводятся.

Поводом для расследования послужили материалы, переданные в комиссию Министерством национальной экономики Казахстана. На их основании было возбуждено дело по признакам нарушения статьи 76 Договора о ЕАЭС.

В соответствии с решением коллегии ЕЭК хозяйствующим субъектам, а также лицам, нарушившим правила конкуренции, установленные договором, помимо штрафов предписано расторгнуть и не исполнять любые договоренности, которые приводят или могут привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу либо по составу продавцов или покупателей, и не отказывать в сотрудничестве физическим или юридическим лицам, которые хотят распространять и обслуживать речевые процессоры в любом государстве ЕАЭС.

«Реализация решения позволит восстановить конкуренцию на рынке медицинских имплантов, даст потребителям возможность выбрать более выгодный продукт, а также получить услугу гарантийного и постгарантийного обслуживания у более широкого круга поставщиков кохлеарной продукции», — отмечается в релизе.

В настоящее время ЕЭК проводит еще четыре аналогичных расследования в отношении различных хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС.