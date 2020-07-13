Лукашенко поздравил Дуду с переизбранием на пост президента Польши

Александр Лукашенко поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

«Выбор десятков миллионов поляков, который обеспечил победный результат голосования, убедительно свидетельствует о поддержке народом курса на укрепление польского государства, повышение благополучия и безопасности его граждан», — говорится в поздравлении.

Лукашенко рассчитывает на «дальнейшее укрепление основанных на доверии и уважении добрососедских отношений и конструктивного сотрудничества между Минском и Варшавой во всех отраслях взаимного интереса». Он пожелал Дуде «плодотворной работы на высшей государственной должности», а жителям страны — «мира, гражданского согласия и быстрого преодоления временных трудностей».

Во втором туре выборов 12 июля Дуда, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость», набрал 51,1% голосов, его соперник — Рафал Тшасковски от либеральной «Гражданской платформы» — 48,9%.