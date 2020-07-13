Видеофакт. ОНТ выпустило новый сюжет о деле «Белгазпромбанка»

По утверждению авторов сюжета, в центральном офисе «Белгазпромбанка» работала «черная касса», работу которой координировали отвечающий за розничный бизнес в банке Андрей Григорович и зампред Сергей Добролёт.

В сюжете заверили, что так называемая «черная касса» функционировала по указанию Виктора Бабарико. Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации для легализации «грязных» денег.

В эфире ОНТ рассказали и о специальном курсе валют. «2 апреля 2020 года в ходе заседания правления банка по указанию председателя правления Виктора Бабарико было принято решение о выплате вознаграждения руководству Белгазпромбанка. Общая сумма составила около 5 миллионов рублей. В день перечисления премии был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе и при использовании банковских карточек. В данный период времени получившие денежные средства руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу валюту на сумму свыше 1 миллиона долларов», — заявил начальник управления Департамента финансовых расследований КГК Юрий Мехедов.

Первое «спецрасследование» о деятельности Виктора Бабарико на посту главы «Белгазпромбанка» вышло на ОНТ 9 июля. Адвокаты экс-банкира Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский подали жалобу в Генпрокуратуру.