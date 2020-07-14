Лукашенко рассказал Макрону о доверительных отношениях

Александр Лукашенко поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с Национальным праздником Французской Республики — Днем взятия Бастилии, который отмечают 14 июля.

«Благодаря совместной работе белорусско-французские отношения приобрели конструктивный и доверительный характер», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам официального лидера, этому способствовали заметное увеличение торговли и реализация ряда проектов в различных отраслях.

«Согласен с вами в том, что 75-я годовщина окончания Второй мировой войны вновь возвращает нас к истокам солидарности в современной Европе. Противостояние новым вызовам, одним из которых сегодня для всех стала пандемия коронавируса, должно еще больше мобилизовать совместные усилия на нашем континенте», — говорится в поздравлении.

По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Францией в январе-апреле 2020 года составил 137 млн 551,5 тыс. долларов, что на 4% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, в том числе экспорт — 27 млн 623,4 тыс. (+24,5%), импорт — 109 млн 928,1 тыс. (-9,2%). Отрицательное сальдо составило 82 млн 304,7 тыс. долларов.