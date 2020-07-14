Олег Гайдукевич стал доверенным лицом Лукашенко

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Председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич стал доверенным лицом кандидата в президенты Александра Лукашенко.

«Для меня это не только доверие, но и доказательство того, что президент слышит разные точки зрения, разные взгляды», — прокомментировал Гайдукевич.

По его словам, ЛДП имеет «свою программу, идеологию, и мы были и будем всегда отстаивать свою точку зрения», но «будущее страны сегодня для нас важнее собственных политических амбиций».

«Нам нужна национальная дискуссия о будущем страны. Не бойтесь говорить. Пусть говорят медики, учителя, рабочие, труженики села, представители малого и среднего бизнеса. Пусть говорят хипстеры, рестораторы, айтишники — мы услышим всех», — заявил Гайдукевич.

Он подчеркнул, что «мы должны сделать всё, чтобы сохранить то, чего страна достигла за эти 26 лет».

«Главное — не дать решать судьбу страны на улице и на площадях. Не рвать страну на части. Не дать решать судьбу страны за ее пределами», — сказал лидер ЛДП.

Олег Гайдукевич принимал участие в нынешних президентских выборах, зарегистрировав инициативную группу и начав сбор подписей. Однако 26 мая неожиданно заявил о выходе из кампании в польщу Александра Лукашенко.

«Мы свои президентские амбиции никуда не убираем. На этих выборах мы не выиграем, а значит просто пиариться я не буду. У меня достаточно известности, достаточно принципиальности. Я искренне считаю, что сейчас очень важно единение и консолидация страны. Вокруг кого? Нет другого кандидата кроме действующего президента. Он единственный гарант независимости и суверенитета страны. Если мы сейчас это не поймем, мы очень много потеряем», — объяснил свое решение Гайдукевич.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: ЛДП президентские выборы-2020 Персона: Олег Гайдукевич Александр Лукашенко

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