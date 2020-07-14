Адвокат Бабарико отреагировал на зачитанное Ермошиной письмо КГК

/ Выборы
Просмотров: 1522

Адвокат Дмитрий Лаевский написал в «Фейсбуке», что предъявленное Бабарико обвинение, а также следственные действия и телерепортажи были обжалованы им и его коллегами генпрокурору.

«Письмо сочтено достаточным для констатации неких фактов, на основе которых принято решение, затрагивающее законные интересы, как минимум, многих тысяч граждан, отдавших свои подписи в мае и июне. Письмо, которое не предъявлялось самому претенденту. Письмо, относительно которого претенденту не дано возможности представить возражения. Письмо, которое не показывали защите претендента. Письмо с изложением сведений, которые не выдвигались в обвинении, не являлись предметом судебной оценки. Письмо, которое является только мнением лица, подписавшего письмо. И вы думали, в конце этого текста будут выводы, вызывающие жалость? Не дождетесь. Работаем с новой силой!» — заявил Дмитрий Лаевский.

Днем 14 июля ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: КГК дело Белгазпромбанка президентские выборы-2020 Персона: Лидия Ермошина Виктор Бабарико Дмитрий Лаевский

Другие материалы на эту тему:

«Если бы у нас были честные выборы, Лукашенко даже не вышел бы во второй тур»

«Если бы у нас были честные выборы, Лукашенко даже не вышел бы во второй тур»

«Тот, кто идет на фальсификацию выборов, идет на государственную измену»

«Тот, кто идет на фальсификацию выборов, идет на государственную измену»

Бабарико выбит из обоймы. Лукашенко предпочел не рисковать

Бабарико выбит из обоймы. Лукашенко предпочел не рисковать

Дмитриев призвал Ермошину забрать заявление на Тихановского

Дмитриев призвал Ермошину забрать заявление на Тихановского