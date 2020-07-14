Адвокат Бабарико отреагировал на зачитанное Ермошиной письмо КГК

Адвокат Дмитрий Лаевский написал в «Фейсбуке», что предъявленное Бабарико обвинение, а также следственные действия и телерепортажи были обжалованы им и его коллегами генпрокурору.

«Письмо сочтено достаточным для констатации неких фактов, на основе которых принято решение, затрагивающее законные интересы, как минимум, многих тысяч граждан, отдавших свои подписи в мае и июне. Письмо, которое не предъявлялось самому претенденту. Письмо, относительно которого претенденту не дано возможности представить возражения. Письмо, которое не показывали защите претендента. Письмо с изложением сведений, которые не выдвигались в обвинении, не являлись предметом судебной оценки. Письмо, которое является только мнением лица, подписавшего письмо. И вы думали, в конце этого текста будут выводы, вызывающие жалость? Не дождетесь. Работаем с новой силой!» — заявил Дмитрий Лаевский.

Днем 14 июля ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.