Штаб Бабарико призвал избирателей подавать жалобы в ЦИК

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Команда Виктора Бабарико разместила на своем сайте текст жалобы на нарушение избирательного законодательства.

В жалобе содержится требование отменить решение ЦИК от 14 июля о нерегистрации кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, изменить меру пресечения Виктору и его сыну Эдуарду, блогеру Сергею Тихановскому и другим политзаключенным, которые содержатся под стражей.

Также в жалобе требуется установить на избирательных участках камеры и разрешить фотографировать журнал учета избирателей.

«Каждый из вас может воспользоваться правом гражданина Республики Беларусь и сегодня, завтра или в любой другой день, в рабочее время Центральной комиссии — с 09:00 до 18:00 — лично подать эту жалобу», — сказала представитель штаба Мария Колесникова, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико Мария Колесникова Валерий Цепкало Сергей Тихановский

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