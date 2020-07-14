Штаб Бабарико призвал избирателей подавать жалобы в ЦИК
Команда Виктора Бабарико разместила на своем сайте
В жалобе содержится требование отменить решение ЦИК от 14 июля о нерегистрации кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, изменить меру пресечения Виктору и его сыну Эдуарду, блогеру Сергею Тихановскому и другим политзаключенным, которые содержатся под стражей.
Также в жалобе требуется установить на избирательных участках камеры и разрешить фотографировать журнал учета избирателей.
«Каждый из вас может воспользоваться правом гражданина Республики Беларусь и сегодня, завтра или в любой другой день, в рабочее время Центральной комиссии — с 09:00 до 18:00 — лично подать эту жалобу», — сказала представитель штаба Мария Колесникова, сообщает