Штаб Бабарико призвал избирателей подавать жалобы в ЦИК

Команда Виктора Бабарико разместила на своем сайте текст жалобы на нарушение избирательного законодательства.

В жалобе содержится требование отменить решение ЦИК от 14 июля о нерегистрации кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, изменить меру пресечения Виктору и его сыну Эдуарду, блогеру Сергею Тихановскому и другим политзаключенным, которые содержатся под стражей.

Также в жалобе требуется установить на избирательных участках камеры и разрешить фотографировать журнал учета избирателей.