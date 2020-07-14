Штаб Бабарико подаст жалобу на нерегистраию экс-банкира кандидатом в президенты

Жалоба в Верховный суд на отказ Центризбиркома регистрировать бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико кандидатом в президенты будет подана после получения копии соответствующего решения ЦИК, заявил на пресс-конференции 14 июля в Минске юрист штаба экс-банкира Максим Знак.

«Жалоба в Верховный суд будет подготовлена окончательно и подана после того, как мы получим решение Центральной комиссии. Нам сказали, что завтра после 12.00 это будет возможно. Тогда будет рассматриваться подача жалобы в суд», — сказал юрист.

На вопрос, считает ли он реальным изменить решение ЦИК через суд, Знак ответил: «Я по долгу службы хожу в Верховный суд регулярно и знаю, что там работают компетентные, профессиональные судьи».

«Поэтому до судебного процесса я бы не хотел делать категоричные заявления, что судьба предрешена. Я знаю юридические аргументы, я знаю функции и задачи Верховного суда. Верховный суд выслушает все наши аргументы, удалится в совещательную комнату, вынесет решение. Вот тогда его можно будет комментировать», — подчеркнул юрист.

По словам Знака, сведения, которые были озвучены сегодня на заседании Центризбиркома «на основании какого-то письма», которое представители Бабарико «пока не получили», не являются «доказательством, которое бы обосновывало правомерность принятого решения» об отказе в регистрации кандидатом в президенты.

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов на заседании 14 июля отказала Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Решение было принято на основании предоставленной Комитетом госконтроля информации, которая, по мнению ЦИК, свидетельствует о несовпадении сведений, указанных в декларации Бабарико, а также об использовании им иностранного финансирования.

Представители штаба Бабарико заявили, что эта информация, вероятно, лежит в основе уголовного дела в его отношении и пока не доказана в суде, а следовательно, не может быть основанием для отказа в регистрации.