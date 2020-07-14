Не менее 15 человек задержано в Бресте

В Бресте вечером 14 июля также проходит акция протеста против отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, около семи часов вечера более ста человек собрались на проспекте Машерова. «Цепь протеста» выстроилась на тротуаре вдоль проспекта от перекрестка с улицей Советской до перекрестка с бульваром Космонавтов. Люди аплодировали, проезжавшие автомобили сигналили.

Примерно в 19:20 сотрудники ГАИ закрыли этот участок проспекта для проезда личного автотранспорта, омоновцы вытесняли с тротуара участников акции, однако после этого они на другом участке проспекта снова образовывали «цепь протеста».

«На 21:30, по имеющимся у меня сведениям, задержано не менее 15 человек. Акция продолжается. Милиция перекрыла несколько участков улиц, прилегающих к проспекту Машерова. Водители, объезжая их, сигналят», — отметил Кисляк.

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