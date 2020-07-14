В Минске задержали журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву

В Минске задержан еще один журналист — корреспондент оппозиционного телеканала «Белсат» Екатерина Андреева.

Как передает корреспондент БелаПАН, во время задержания Андреева находилась возле цирка и была обозначена жилеткой с надписью «Пресса».

Ранее в Минске были задержаны журналисты Михаил Ильин и Артем Майоров («Еврорадио»), Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик («Радыё Свабода»). По данным Белорусской ассоциации журналистов, задержан также внештатный корреспондент газеты «Новы Час» Артем Лява.

В Гомеле задержаны журналисты сайта «Сильные Новости» Надежда Пужинская, Марина Дробышевская и Юрий Глушаков.