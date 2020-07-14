В Минске задержали оператора Би-би-си Энди Смайта

Список журналистов, задержанных в Минске 14 июля, пополнил оператор Би-би-си Энди Смайт (Andy Smythe). О его задержании сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

По информации БАЖ, в разных городах Беларуси задержано 11 сотрудников СМИ.

В Минске это журналисты Михаил Ильин и Артем Майоров («Еврорадио»), Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик («Радыё Свабода»), Екатерина Андреева («Белсат»), внештатный корреспондент газеты «Новы Час» Артем Лява.

В Гомеле — корреспонденты сайта «Сильные Новости» Надежда Пужинская, Марина Дробышевская и журналист Юрий Глушаков. В Бресте — внештатный корреспондент сайта «Першы рэгіён» Данила Полянский.

Задержанные журналисты освещали акции протеста, которые проходят 14 июля в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве и некоторых других городах. Люди вышли на улицы в знак протеста против итогов регистрации кандидатов в президенты. ЦИК не зарегистрировал ключевых участников кампании Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые считались главными соперниками Александра Лукашенко.