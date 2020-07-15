Из 14 задержанных на акциях протеста журналистов в милиции остаются четыре

Из 14 журналистов, задержанных во время вечерних акций протеста, на 1.30 в милиции оставалось четыре, сообщил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Не отпущены на свободу Артем Лява (внештатный корреспондент газеты «Новы час»), Алексей Судников, Всеволод Зарубин (оба — tut.by) и Данила Полянский (внештатный корреспондент брестского сайта «Первый регион»). При этом Судников задерживался дважды.

Освобождены без составления протоколов Алесь Пилецкий, Андрей Рабчик (оба — «Радыё Свабода»), Михаил Ильин, Артем Майоров (оба — «Еврорадио»), Энди Смайт (Би-Би-Си), Надежда Пужинская, Марина Дробышевская (обе — сайт «Сильные новости», Гомель) и Игорь Ильяш («Белсат»).

Освобождены после составления протоколов по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Юрий Глушаков («Сильные новости») и Екатерина Андреева («Белсат»).

По данным правозащитного сайта spring96.org на 2.20, всего было задержано не менее 248 человек, отпущено на свободу 19. В Минске задержано как минимум 203 человека, в том числе гражданин России.

Стихийные акции протеста в разных городах начались после 19 часов, вскоре после того, как Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов не зарегистрировала кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые собрали за свое выдвижение наибольшее количество подписей среди альтернативных Александру Лукашенко претендентов (435 тыс. и 220 тыс. соответственно).

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