Сельчанина, пытавшегося убить бывшую сожительницу, могут надолго упрятать за решетку

Дело о покушении на убийство с особой жестокостью в отношении 41-летнего жителя Быховского района передано в прокуратуру для направления в суд.

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Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, после расставания мужчина преследовал возлюбленную. После того, как она вышла замуж, он даже поджег ее дом, за что получил три года колонии.

Однако годы, проведенные в заключении, его не угомонили — выйдя на свободу «мужчина продолжил преследовать женщину».

«Так, 6 мая обвиняемый после распития спиртных напитков по месту жительства проник в ночное время в дом к женщине, повредив замок. Потерпевшая, обнаружив мужчину в коридоре, стала выталкивать его на улицу. В ответ он нанес ей удар в живот фрагментом арматуры, который принес с собой. Свидетелем происшествия стала 20-летняя дочь потерпевшей, которая вызвала милицию. В тяжелом состоянии 41-летняя женщина была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь», — отметила представитель СК.