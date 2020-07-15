СК возбудил уголовное дело по акции солидарности 14 июля

Следственный комитет открыл уголовное производство по ст. 342 УК по акции солидарности, которая прошла накануне в Минске.

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Как отмечается, дело заведено по факту «организации и активного участия в групповых действиях грубо нарушающих общественный порядок», сопряженных с «явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».

Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка.

ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) предусматривает наказание от штрафа до трех лет колонии.

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