Лукашенко: нам приходится выкручиваться как только можно

По мнению Александра Лукашенко, за уходящую пятилетку в стране было немало сделано.

Как заявил он на встрече с активом Витебской области, «впереди очень много работы». «Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно», — приводит слова президента его пресс-служба.

Он подчеркнул, что любой процесс — «это результат». «У нас реформы не могут быть какими-то фейковыми, огромными, всеобъемлющими», — подчеркнул Лукашенко.

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