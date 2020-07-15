МВД: 14 июля задержаны более 250 человек

МВД сообщает о задержании 14 июля в разных городах Беларуси более 250 участников несанкционированных акций.

«Вчера в интернете появились призывы к белорусам принять участие в несанкционированных акциях. Проигнорировав предупреждения правоохранительных органов о недопустимости нарушений общественного порядка, некоторые граждане, к сожалению, поддались влиянию интернет-провокаторов. Это привело к определенным негативным последствиям», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Нарушения общественного порядка, сообщает милицейское ведомство, «зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения». Больше всего нарушений зафиксировано в Минске, отмечает МВД.

Часть задержанных, по информации телеграм-канала Чемодановой, после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущены, «отдельные лица водворены в ИВС».

«Действия сотрудников милиции, в особенности ОМОНа и ГАИ, отличались слаженностью и четкостью, — заявляет МВД. — Несмотря на агрессию отдельных граждан, они показали выдержку и высокий профессионализм».

«МВД в очередной раз призывает соотечественников не поддаваться на провокации в соцсетях. В последнее время там активно размещаются сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы. Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков — это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел, — говорится в сообщении. — Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно! Участвовать или не участвовать в массовом мероприятии, какой-либо акции — это право гражданина. Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности. Соблюдайте благоразумие и законы страны, в которой живете!»

Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения Центризбиркома отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным правозащитников, в разных городах страны было задержано не менее 248 человек, отпущено на свободу 19. В Минске задержано как минимум 203 человека, в том числе гражданин России.

Следственный комитет сегодня сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».

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