«Десяток неистовствующих молодчиков набросились на одного омоновца». МВД заявило о пострадавших бойцах

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МВД сообщило, что во время «несанкционированных мероприятий» 14 июля несколько человек «пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями».

Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, «яркое свидетельство тому — кадры, на которых отчетливо видно, как с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца».

По ее словам, в результате потасовки шесть бойцов ОМОН «получили травмы, из них четверо госпитализированы».

 

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 ОМОН Персона: Ольга Чемоданова

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