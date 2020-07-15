«Десяток неистовствующих молодчиков набросились на одного омоновца». МВД заявило о пострадавших бойцах
МВД сообщило, что во время «несанкционированных мероприятий» 14 июля несколько человек «пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями».
Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, «яркое свидетельство тому — кадры, на которых отчетливо видно, как с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца».
По ее словам, в результате потасовки шесть бойцов ОМОН «получили травмы, из них четверо госпитализированы».
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