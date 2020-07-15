Лукашенко заявил, что никому не отдаст страну

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На встрече с активом Витебской области Александр Лукашенко заявил, что «мы свою страну будем защищать всеми законными методами».

Фото пресс-службы президента

«Свою страну мы никому не отдадим», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что на Западе по отношению к Беларуси присутствуют двойные стандарты, особенно в период выборов.

«Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений…» — приводит слова президента его пресс-служба.

Лукашенко вспомнил, как поступали правоохранители во время демонстраций «желтых жилетов» во Франции и последних волнений в США.

«Видите, что там происходит. Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится», — сказал официальный лидер.

Лукашенко также отметил, что если международные наблюдатели хотят приехать в Беларусь, то двери для них открыты.

«Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем как жить. У себя надо разобраться. Там проблем больше всего. Но, знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем. Надо пальцем показать на соседей и на других. Тоже не получится. Не те времена», — подчеркнул Лукашенко.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Александр Лукашенко

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