Прокуратура ответила отпиской на петицию против незаконных действий милиции

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Генеральная прокуратура ответила на петицию о принятии мер прокурорского реагирования по пресечению незаконных действий милиции.

Петиция появилась после серии задержаний, в том числе с применением грубой физической силы, во время пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты и мирных акций солидарности с задержанными участниками избирательной кампании.

Под петицией подписались 11 112 человек. Они требовали от Генпрокуратуры обязать сотрудников органов внутренних дел «не задерживать людей и не применять к ним силу только лишь за участие в мирных собраниях, без реальных и веских оснований».

Также в петиции содержится требование для сотрудников органов внутренних дел «находиться в форменной одежде, которая будет ясно демонстрировать участникам мирных собраний, что они имеют дело не с бандитами, а с представителями власти».

Еще одно требование — «не использовать для перевозки задержанных людей автотранспорт без опознавательных милицейских знаков».

В ответе Генпрокуратуры за подписью начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марина Попова по существу обозначенных в петиции требований ничего не говорится. Фактически весь ответ состоит из перечисления норм, на основании которых граждане могут обжаловать примененное в их отношении административно задержание.

 
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Тэги: произвольные задержания власть-общество отписка Персона: Марина Попова

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