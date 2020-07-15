Прокуратура ответила отпиской на петицию против незаконных действий милиции

Генеральная прокуратура ответила на петицию о принятии мер прокурорского реагирования по пресечению незаконных действий милиции.

Петиция появилась после серии задержаний, в том числе с применением грубой физической силы, во время пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты и мирных акций солидарности с задержанными участниками избирательной кампании.

Под петицией подписались 11 112 человек. Они требовали от Генпрокуратуры обязать сотрудников органов внутренних дел «не задерживать людей и не применять к ним силу только лишь за участие в мирных собраниях, без реальных и веских оснований».

Также в петиции содержится требование для сотрудников органов внутренних дел «находиться в форменной одежде, которая будет ясно демонстрировать участникам мирных собраний, что они имеют дело не с бандитами, а с представителями власти».

Еще одно требование — «не использовать для перевозки задержанных людей автотранспорт без опознавательных милицейских знаков».