Цепкало: не верю, что сможем отбить наши подписи, но важно показать нелегитимность власти

Валерий Цепкало, которому Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в президенты, не верит, что ему удастся успешно обжаловать решения ЦИК. Об этом он заявил 15 июля в ходе пресс-конференции.

Инициативная группа Цепкало сдала более 158 тысяч подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты, однако после проверки достоверными были признаны только 78 228. Штаб Цепкало заявлял, что будет подавать жалобу.

«Я не верю, что если принято политическое решение, то мы каким-то образом можем отбить наши подписи, — сказал Цепкало. — Но в данном случае здесь не столь важен этот вопрос. Куда важнее для нас сегодня показать, что власть нелегитимна, боится людей и пытается совершить конституционный переворот. Высшим источником государственной власти в Беларуси, согласно Конституции, является белорусский народ. И фальсифицировать или каким-то образом извращать его волеизъявление не положено никому — ни ЦИК, ни территориальным избирательным комиссиям, ни самому Лукашенко».

Комментируя отказ в регистрации кандидатами в президенты его самого и Виктора Бабарико, Цепкало отметил, что «все было сделано по надуманным предлогам».

«Власть боится, — заявил он. — Власть не испугалась только одного человека, решила заменить Сергея Тихановского его супругой. И это, наверное, то, на кого с открытым забралом готов идти Лукашенко — на женщину, мать двоих детей, домохозяйку, которая в принципе никогда не собиралась идти в политику. Тут у него, конечно, смелости хватило. Смелости не хватило бороться ни с Тихановским, ни с Бабарико, ни с Цепкало, поэтому по разным надуманным предлогам они были сняты. Светлану он считает, наверное, очень достойным соперником, и поэтому решил ее оставить в гонке».

«Мы прекрасно понимаем, что в Беларуси — и это сейчас продемонстрировали эти выборы — Центризбирком является органом, инструментом в руках Лукашенко, чтобы манипулировать этими выборами. Мы в этом, в общем-то, вчера имели возможность воочию убедиться», — добавил Цепкало.