В ЕС отреагировали на отказ властей Беларуси пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

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Отказ белорусских властей от приглашения миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами «будет иметь серьезные негативные последствия для прозрачности и целостности избирательного процесса», заявила в «Твиттере» официальный представитель главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Набила Массрали.

Она подчеркнула, что рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе являются «неотъемлемой частью укрепления законодательства, правовых гарантий и демократии».

Массрали подчеркнула, что «журналисты и мирные демонстранты, задержанные вчера вечером, должны быть немедленно освобождены», а «свобода ассоциаций и собраний должна быть обеспечена».

«ЕС по-прежнему привержен поддержке гражданского общества в рамках нашей критической политики взаимодействия с Беларусью. Универсальные основные свободы, верховенство закона и права человека являются ключевыми для формирования отношений Европейского союза с Беларусью», — отметила представитель главы европейской дипломатии.

15 июля пресс-служба ОБСЕ сообщила, что БДИПЧ не будет вести наблюдение за президентскими выборами в Беларуси из-за того, что не было своевременно получено соответствующее приглашение, о чем директор бюро Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир проинформировала белорусский МИД.

Накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором отметил, что, отказав в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не обеспечили содержательного и конкурентного политического состязания.

Он подчеркнул, что «представляющиеся произвольными отказы в регистрации кандидатами ограничивают возможность белорусского народа выразить свою волю и уже подрывают общую целостность и демократический характер выборов».

Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения Центризбиркома отказать в регистрации Бабарико и Цепкало. По данным правозащитников, было задержано более 250 человек.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: БДИПЧ ОБСЕ Беларусь-ЕС президентские выборы-2020 Персона: Набила Массрали Жозеп Боррель Ингибьерг Сольрун Гисладоттир

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