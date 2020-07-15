Кто стал доверенными лицами кандидата Лукашенко. Полный список
Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата в президенты Александра Лукашенко.
По закону, каждый кандидат может заявить не более 30 доверенных лиц. Кандидат Лукашенко выбрал квоту полностью.
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Владимир Андрейченко
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председатель Палаты представителей
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Андрей Барбашинский
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бывший гандболист сборной СССР и Беларуси, олимпийский чемпион
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Елена Богдан
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заместитель министра здравоохранения
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Вадим Боровик
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председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных организаций
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Юлия Быкова
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поэтесса, певица
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Дмитрий Воронюк
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первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики
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Олег Гайдукевич
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председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей
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Иван Головатый
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генеральный директор «Беларуськалия»
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Иван Гордейчик;
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депутат Палаты представителей
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Игорь Гутник
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начальник Брестской пограничной группы
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Денис Дук
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историк, ректор Могилевского государственного университета
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Олег Жидков
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гендиректор кондитерской фабрики «Спартак»
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Дмитрий Зайцев
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главврач Минской областной детской клинической больницы
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Андрей Иванец
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главный ученый секретарь Национальной академии наук
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Калина Капуцкая
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директор средней школы № 14 Молодечно, член Совета Республики
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Игорь Каско
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главврач Могилевской областной детской больницы, член Совета Республики
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Ирина Китурко
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ректор Гродненского государственного университета
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Наталья Кочанова
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председатель Совета Республики
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Андрей Кривошеев
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тележурналист, председатель Белорусского союза журналистов
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Юрий Кулаженко
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ректор Белорусского государственного университета транспорта
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Надежда Лазаревич
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генеральный директор «Бобруйскагромаш»
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Татьяна Лугина
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председатель концерна «Беллегпром»
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Владимир Лукьянов
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гендиректор ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», член Совета Республики
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Александр Ляхов
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гендиректор ПО «Белоруснефть», член Совета Республики
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Нина Пучинская
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председатель Браславского районного совета депутатов
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Александр Рогачук
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председатель Брестского горисполкома
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Олег Руммо
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директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики
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Александр Шишко
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председатель сельхозкооператива «Озёры» Гродненского района, член Совета Республики
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Анатолий Щастный
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ректор Витебского государственного медицинского университета
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Всеволод Янчевский
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директор администрации Парка Высоких технологий