Кто стал доверенными лицами кандидата Лукашенко. Полный список

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Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата в президенты Александра Лукашенко.

По закону, каждый кандидат может заявить не более 30 доверенных лиц. Кандидат Лукашенко выбрал квоту полностью.

Владимир Андрейченко

председатель Палаты представителей

Андрей Барбашинский

бывший гандболист сборной СССР и Беларуси, олимпийский чемпион

Елена Богдан

заместитель министра здравоохранения

Вадим Боровик

председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных организаций

Юлия Быкова

поэтесса, певица

Дмитрий Воронюк

первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики

Олег Гайдукевич

председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей

Иван Головатый

генеральный директор «Беларуськалия»

Иван Гордейчик;

депутат Палаты представителей

Игорь Гутник

начальник Брестской пограничной группы

Денис Дук

историк, ректор Могилевского государственного университета

Олег Жидков

гендиректор кондитерской фабрики «Спартак»

Дмитрий Зайцев

главврач Минской областной детской клинической больницы

Андрей Иванец

главный ученый секретарь Национальной академии наук

Калина Капуцкая

директор средней школы № 14  Молодечно, член Совета Республики

Игорь Каско

главврач Могилевской областной детской больницы, член Совета Республики

Ирина Китурко

ректор Гродненского государственного университета

Наталья Кочанова

председатель Совета Республики

Андрей Кривошеев

тележурналист, председатель Белорусского союза журналистов

Юрий Кулаженко

ректор Белорусского государственного университета транспорта

Надежда Лазаревич

генеральный директор «Бобруйскагромаш»

Татьяна Лугина

председатель концерна «Беллегпром»

Владимир Лукьянов

гендиректор ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», член Совета Республики

Александр Ляхов

гендиректор ПО «Белоруснефть», член Совета Республики

Нина Пучинская

председатель Браславского районного совета депутатов

Александр Рогачук

председатель Брестского горисполкома

Олег Руммо

директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики

Александр Шишко

председатель сельхозкооператива «Озёры» Гродненского района, член Совета Республики

Анатолий Щастный

ректор Витебского государственного медицинского университета

Всеволод Янчевский

директор администрации Парка Высоких технологий

 
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Тэги: президентские выборы-2020 доверенные лица Персона: Александр Лукашенко

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