Спиленное дерево смертельно травмировало 15-летнюю девочку в Пуховичском районе

В лесничестве Пуховичского района 60-летний мужчина осуществлял лесозаготовку. Очередное спиленное им дерево упало и травмировало 15-летнюю девочку, которая в это время в наушниках шла по лесной дороге.

По сообщению СК, от полученных травм она скончалась на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса.