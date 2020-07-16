Светлана Тихановская заявила о давлении на мужа

После выхода из карцера Сергея Тихановского поместили не в ту камеру, в которой он находился ранее, а в камеру на 15 человек, и заключенные опять отказались его принимать, и вновь потребовали «доказательств» против слухов о якобы «низком социальном статусе».

«Только тогда его поместили в камеру одного. Ночью сотрудник СИЗО его несколько раз будил, давал указания переходить с одного спального места на другое. Сложно назвать разумные основания для такого отношения, но я думаю, что это реакция на то, что на прошлой неделе в суде рассматривались жалобы Тихановского на СИЗО. Я верю, что Сергея такими методами не сломать. Но он поставлен в такие условия, что под угрозой его здоровье и жизнь. Я обращаюсь ко всем, от кого это зависит: прекратите издеваться над моим мужем и оказывать давление на него», — заявила Тихановская TUT.by .

Кандидат в президенты подала в Следственный комитет заявление о свидании.

«Мне нужна встреча с Сергеем не только как с моим мужем, но и как с доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси», — говорит Светлана Тихановская.

Адвокат блогера Виктор Мацкевич подал жалобы в Управление Департамента исполнения наказаний по Минску и Минской области, в прокуратуру города Минска и будет подано ходатайство к органу расследования об освобождении Тихановского ввиду того, что его содержание под стражей не соответствует целям расследования, но носит характер жестокого и бесчеловечного обращения.