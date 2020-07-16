Силовики задержали еще одного топ-менеджера сахарного завода

/ Экономика
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У правоохранительных органов возникли вопросы к заместителю гендиректора Скидельского сахарного комбината Сергею Куликовскому.

По словам собеседников TUT.by, его подозревают в получении «нетрудовых доходов» от поставщиков сырья.

На Скидельском сахарном комбинате сказали, что Куликовский находится в отпуске с середины прошлой недели. Отвечать на вопрос о местонахождении топ-менеджера там отказались, потому что еще «не получили ответы на запросы от соответствующих органов».

В концерне «Белгоспищепром», который курирует сахарные заводы, подтвердили факт задержания Куликовского.

В конце января 2020 года сотрудники КГБ задержали руководителей всех четырех сахарных заводов, Белорусской сахарной компании и еще нескольких бизнесменов. По данному делу проходит и бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня. По информации силовиков, топ-менеджеры организовали нелегальные схемы с продажей сахара и упаковок для его фасовки.
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Тэги: Скидельский сахарный комбинат сахарное дело Персона: Сергей Куликовский Город: Скидель

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