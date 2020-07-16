Четырех человек задержали по уголовному делу из-за акций 14 июля

Следователи выявили «неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести».

По сообщению пресс-службы СК, некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения.

По данным фактам УСК по городу Минску возбудило уголовные дела по ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений.