Четырех человек задержали по уголовному делу из-за акций 14 июля

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Следователи выявили «неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести».

По сообщению пресс-службы СК, некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения.

По данным фактам УСК по городу Минску возбудило уголовные дела по ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений.
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Тэги: белорусская оппозиция акция протеста СК ОМОН

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