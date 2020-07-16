«Росатом» рассчитывает осуществить физический пуск первого энергоблока БелАЭС в начале августа

Российская государственная корпорация «Росатом», структурное подразделение которой выступает генподрядчиком сооружения Белорусской АЭС, рассчитывает осуществить физический пуск первого энергоблока станции в начале августа.

Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении к работникам атомной отрасли. Стенограмма обращения опубликована 16 июля на сайте «Росатома».

«Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Беларусь, где активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска. Рассчитываем, что он состоится в первых числах августа», — сказал Лихачев.

Стоит отметить, что министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, общаясь с журналистами 15 июля в индустриальном парке «Великий камень», не подтвердил однозначно планы по физпуску первого блока БелАЭС в августе. «Давайте не будем торопиться, — сказал он. — На первом месте стояла и стоит безопасность, поэтому все работы, которые проводятся, проводятся в строгом соответствии с техническими и технологическими программами».

В конце июня посол Беларуси в РФ Владимир Семашко сообщил журналистам, что начать загрузку ядерного топлива в первый энергоблок — с чего и начинается этап физпуска — планируется в августе, а не июле, как предполагалось ранее. Спустя несколько дней эту информацию в интервью ТАСС подтвердил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

10 июня на пресс-конференции, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Беларусью, Семашко заявлял, что на полную мощность первый энергоблок БелАЭС заработает в начале 2021 года. «Мы наметили, что в следующем году, февраль месяц предполагаем, этот блок полностью заработает, на 100% мощности будет выдавать энергию в энергосети Беларуси. А в 2022 году, в мае месяце предполагаем, заработает и второй блок», — сказал глава белорусской дипмиссии в РФ.