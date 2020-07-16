ВВП Беларуси упал в первом полугодии

Белорусский ВВП в январе-июне составил 66,3 млрд рублей, снизившись на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В январе 2020 года к аналогичному периоду 2019-го снижение составило 1,9%, в январе-феврале — 0,6%, январе-марте — 0,2%, январе-апреле — 1,3%, январе-мае — 1,8%.

В середине мая занимавший пост премьер-министра Сергей Румас заявил об ожидаемом во втором полугодии восстановлении экономической активности.

Официальный прогноз властей на 2020 год предусматривает прирост ВВП на 2,8%.

Оптимизм белорусского правительства не разделяют международные финансовые институты. Спад, который ждет национальную экономику в 2020 году, будет самым большим за последние 25 лет, считает Всемирный банк. Его эксперты прогнозируют, что ВВП страны снизится на 4% по сравнению с прошлым годом.

Аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (Standard & Poor’s) прогнозируют, что в текущем году ВВП Беларуси может снизиться на 5%.

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