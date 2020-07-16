Структуры Калякина и Статкевича призвали власти остановить репрессии

Белорусская партия левых «Справедливый мир» и оргкомитет по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) призвали власти остановить репрессии.

В своем заявлении коммунисты призвали сняться с выборов и не участвовать в «политическом фарсе с заведомо известным результатом» кандидатов, которые «действительно заинтересованы в возвращении страны на демократический путь развития и не являются марионетками действующей власти».

По мнению партии, которая в этих выборах не участвует, президентская избирательная кампания характеризуется «относительно высокой протестной активностью граждан, вызванной снижением жизненного уровня, ростом социального неравенства и наступлением государства на социальные, трудовые и политические права граждан, неадекватной реакцией власти на угрозу коронавирусной пандемии».

В этих условиях власти «развернули широкомасштабные политические репрессии в отношении своих оппонентов, в том числе потенциальных кандидатов в президенты Республики Беларусь и членов их инициативных групп». При помощи «провокаций и юридического преследования» устранены «реальные конкуренты действующего президента».

«Это обстоятельство наряду с насилием в отношении мирных граждан, резкое ограничение возможностей для ведения предвыборной агитации и выражения политической воли, убедительно подтверждает факт отсутствия в Беларуси необходимых условий для свободных и справедливых выборов», — считают оппозиционные коммунисты.

Читайте также:

Калякинцы категорически осуждают «насилие в отношении членов инициативных групп кандидатов в президенты, политически активных людей, выражающих мирный протест, а также журналистов» и требуют от властей «прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных».

Левые предлагают «выступить единым фронтом в поддержку политических заключенных, поддержать их и их семьи».

«Справедливый мир» обращается к представителям силовых структур и государственным служащим всех уровней с призывом «не предавать народные интересы в угоду желанию одного человека оставаться вечным правителем Беларуси».

Одновременно партия «констатирует, что ни один из зарегистрированных кандидатов в президенты не предлагает убедительных путей социально-экономического развития страны, направленных на повышение уровня и качества жизни трудящихся и социально уязвимых групп граждан».

В свою очередь оргкомитет по созданию БСДП (НГ) заявил о поддержке команды Светланы Тихановской, призвал «объединить усилия штабов» кандидатов «для совместных действий по возвращению Беларуси на путь свободного демократического развития», «продолжить мирные акции в любых формах, активно поддержать демократических кандидатов, которые готовы защищать свою победу».

Авторы заявления требуют от ЦИК «принять меры для исключения фальсификаций»: «обеспечить круглосуточное видеонаблюдение на избирательных участках с общедоступной онлайн-трансляцией с каждого участка», «обеспечить участки прозрачными урнами для голосования», «обеспечить публичный подсчет голосов с предъявлением каждого бюллетеня наблюдателям», «пригласить в страну наблюдателей от ЕС, авторитетных международных организаций: ОБСЕ и других», а также «пригласить авторитетные международные организации для организации экзит-полов».

Сегодня было объявлено об объединении усилий штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало. В то же время Андрей Дмитриев не приветствует объединения команд кандидатов вокруг кого-то одного.

Читайте также: