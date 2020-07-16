Россия снизила стоимость кредита по строительству БелАЭС

Стоимость обслуживания кредита, который Беларусь привлекает у России на строительство БелАЭС, снижена, говорится в сообщении Министерства финансов.

Ведомство отмечает, что 14 июля в Москве был подписан протокол о внесении изменений в кредитное соглашение на строительство АЭС от ноября 2011 года.

«Протоколом предусмотрено увеличение по сравнению с действующими условиями на два года периода доступности кредита, льготного периода и соответственно срока кредита. Это позволит воспользоваться средствами кредита на строительство атомной электростанции вплоть до ввода ее в эксплуатацию в 2022 году», — сообщает Минфин.

Кроме того, до 3,3% годовых снижена процентная ставка по кредиту и изменен режим ставки — с плавающей на фиксированную.

«Это позволит улучшить показатели проекта строительства атомной электростанции, снизить расходы белорусской стороны по обслуживанию внешнего государственного займа и захеджировать риск неопределенности в связи с отказом в среднесрочной перспективе участниками глобального финансового рынка от переменной ставки LIBOR», — поясняет Минфин.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил после подписания документов в Москве, что новые условия финансирования строительства БелаАЭС выгодны стране: «Только по строительству атомной станции экономия исчисляется сотнями миллионов долларов. Это практическое решение, которое выгодно нашей стране. Принципиальная договоренность по этой теме была достигнута президентами Беларуси и России и заняла достаточно продолжительное время практическая отработка всех вопросов».

В июне Александр Лукашенко, общаясь в Бресте с активистами, выступающими против строительства аккумуляторного завода, поднял тему АЭС и заявил, что она обойдется стране гораздо дешевле. «Не десять миллиардов она будет стоить, а около шести, это наше достояние, достижение, что мы отжали четыре миллиарда по строительству. Это планируемые действия, не в восторге от этого россияне», — сказал официальный лидер.