Верховный суд не принял жалобу на отказ зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты из-за отсутствия его подписи

Верховный суд не принял жалобу на отказ зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты из-за отсутствия его подписи на документе.

«Нотариальная доверенность, в которой указано, в том числе, право обращения в Верховный суд и подписания всех жалоб, предусмотренных Избирательным кодексом, на мое имя, видимо, не признается Верховным судом», — написал в «Фейсбуке» юрист штаба Бабарико Максим Знак.

«Очередь в КГБ уже занимают, завтра будет зафиксирована попытка подписать жалобу у Виктора Бабарико», — сообщил Знак, отметив, что «в прошлый раз попытка подписать одностраничный документ об отсутствии расходов отняла больше недели».

«Также дополненная жалоба будет завтра в любом случае подана повторно мной с обоснованием права на подачу по доверенности», — написал юрист.

Он также сообщил о решении суда Московского района Минска, согласно которому «избирательным законодательством не предусмотрено право обжалования в судебном порядке решений (действий) районных, областных комиссий, принятых в ходе признания подписей недостоверными, а также решений об определении мест для агитации». «Эти определения будут обжалованы», — пообещал Знак.

В мае ЦИК не принял документы на регистрацию инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который отбывал административный арест и не мог поставить свою подпись. Это произошло несмотря на наличие доверенности у его супруги Светланы Тихановской. В результате баллотироваться в президенты решила она, напоминает БелаПАН.

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