«Репортеры без границ» жестко ответили на репрессии в Беларуси

/ Выборы
Просмотров: 355

Прекратить новую волну репрессий в отношении журналистов призвала белорусские власти международная организация «Репортеры без границ».

В заявлении отмечается, что 14 и 15 июля во время акций протеста в стране было задержано не менее 16 представителей масс-медиа.

«Репортеры без границ» упоминают, в частности, о задержании корреспондента «Радыё Свабода» Антона Трофимовича, которому разбили нос, и внештатного корреспондента информационной компании БелаПАН Виолетты Савчиц. Отмечается, что задержанный в Бресте сотрудник сайта «Первый регион» Данила Полянский оштрафован на 810 рублей за участие в несанкционированном мероприятии.

«В преддверии президентских выборов белорусские власти продолжают преследовать и применять насилие в отношении журналистов, — заявила глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии «Репортеров без границ» Жанна Кавелье. — Затыкание рта независимой прессе никак не поможет Александру Лукашенко вернуть свою популярность и портит международный имидж страны. Мы призываем власть прекратить эту эскалацию нарушения фундаментального права на свободу выражения и информации».

«Репортеры без границ» напоминают, что в их рейтинге свободы прессы Беларусь занимает 153-е место среди 180 стран.

Читайте также:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виолетта Савчиц Антон Трофимович Жанна Кавелье

Другие материалы на эту тему:

Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединяют усилия

Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединяют усилия

Дмитриев: задача вертикали — так переназначить Лукашенко, чтобы никто не заметил

Дмитриев: задача вертикали — так переназначить Лукашенко, чтобы никто не заметил

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. Паскардзімся ваўку на прапажу авечак

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. Паскардзімся ваўку на прапажу авечак

Без очереди. Представители штаба Бабарико подали жалобы в ЦИК

Без очереди. Представители штаба Бабарико подали жалобы в ЦИК